Mısır'dan Nil Havzası Yatırım Fonu Hamlesi

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Mısır'ın Nil Nehri havzası ülkelerine yatırım için bir fon kurulması yönünde çalışmalara başladığı bildirildi.

Mısır hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Medbuli, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve bazı yetkililer "Afrika ülkeleri ile ilişkiler, Nil Nehri havzası ve bölgesel su meselelerinin" görüşüldüğü bir toplantı yaptı.

Toplantıda Başbakan Medbuli, gelecek dönemde Mısır'ın Afrika kıtasındaki kalkınma çalışmalarını geliştirmesinin önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Abdulati de Afrika kıtasının, Mısır'ın dış politikasının önceliklerinin başında geldiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatları gereği, Nil Nehri havzası ülkelerindeki kalkınma projeleri ve altyapı projelerine yatırımların artırılması için bir yatırım fonu kurulması yönünde gerekli adımları atmaya başladıklarını kaydetti.

Nil havzasından Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Tanzanya, Burundi, Ruanda, Kenya, Uganda, Güney Sudan, Etiyopya, Eritre, Sudan ve Mısır olmak üzere 11 ülke faydalanıyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, pazar günü 7. Kahire Su Haftası'nın açılışında yaptığı konuşmada, Nil Nehri'nin, Mısır'ın su ihtiyacının yüzde 98'ini karşıladığını ve su kaynaklarını korumanın Mısır için bir varoluş meselesi olduğunu söylemişti.