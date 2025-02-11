Mısır'dan Uluslararası Topluma Çağrı

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Mısır, uluslararası topluma ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nin Filistinlilerden boşaltılmasına yönelik açıklamalarına karşı Filistin halkının topraklarında barış içinde yaşama hakkını gözeten ortak bir tutum sergileme çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası meşruiyetin bölgenin krizlerini görmezden gelmesinin barışın temellerini yok edeceği uyarısında bulunuldu.

"İsrail işgali sebebiyle uluslararası ve bölgesel güvenlik ve barışın maruz kaldığı tehdit ve tehlikelere karşı durmanın tek yolu ayrım yapmaksızın bölgedeki insanların haklarını gözeten bir yöntemi benimsemekten geçiyor" denilen açıklamada, Filistin halkının topraklarında barış içinde yaşama hakkı da dahil olmak üzere temel haklarına yönelik benzeri görülmemiş bir haksızlığa maruz kaldığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, "farklı oluşumlarıyla uluslararası topluma, Filistin halkının hala maruz kaldığı tarihi zulmü sonlandırmasının zorunlu olduğu bir vizyon temelinde, Filistin sorununu çözmek için siyasi bir vizyon etrafında birleşmeleri çağrısında" bulundu.

Mısır'ın söz konusu haklara dokunulmasını reddeden tutumunu sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, uluslararası ve bölgesel tüm ortaklarla bu konuda işbirliğini sürdürmekte kararlı olduğu kaydedildi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.