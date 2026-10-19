Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Körfez güvenliğine saygı çağrısında bulundu

KAHİRE, 19 Ekim (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, " Körfez'in güvenliğine saygı" çağrısında bulundu.

Abdulati, pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, gün içerisinde Erakçi ile gerçekleştirdiği görüşmede bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Abdulati, gerilimin düşürülmesinin, müzakerelere öncelik verilmesinin ve Körfez'in güvenliğine saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki gün önce yaptığı açıklamada, güvenlik ve egemenliğini savunmak üzere Suudi Arabistan'ın talep edeceği her türlü tedbiri almaya hazır olduklarını söylemişti.

Mısır Ulusal Savunma Konseyi pazar günü Suudi Arabistan'a "gerekli ve olası her türlü" desteği sağlama kararı almış, aynı gün Mısır Temsilciler Meclisi de Suudi Arabistan'a yönelik desteğin yetkilendirilmesini ele almak üzere acil oturum düzenlemişti.