Mısır Dışişleri Bakanı İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in suikast politikasını ve diğer ülkelerin egemenliğini ihlal etmesini durdurması için büyük ve nüfuz sahibi devletlere baskı yapılması çağrısında bulundu. Abdulati, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki gerginliği kontrol altına almak için yürüttüğü temaslar hakkında bilgi verdi.

08.08.2024 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, büyük ve nüfuz sahibi devletlere "suikast politikasını ve diğer ülkelerin egemenliğini ihlal etmeyi durdurması için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme, Abdulati'nin, gerginliği ve bu gerginliğin artmasını kontrol altına almak için bölgedeki ve bölge dışındaki dışişleri bakanlarıyla yürüttüğü temaslar kapsamında gerçekleştirildi.

Abdulati, son dönemde gerginliği kontrol altına almak ve geniş çaplı askeri çatışmaları önlemek amacıyla dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin Borrell'e bilgi verdi.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarının durdurulması gerektiğini yineleyen Abdulati, bu saldırıların Orta Doğu'daki çatışmanın yayılmasının temel nedeni olacağına dikkati çekti.

Abdulati, korkutma, suikast ve diğer ülkelerin egemenliğini ihlal etme politikasını bırakması için İsrail'e müdahale edilmesi ve baskı yapılmasının büyük ve nüfuz sahibi devletlerin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacak iki devletli çözümün alternatifi olmadığının altını çizen Abdulati, AB'nin ve Orta Doğu barış sürecinin tüm ortaklarının "İsraillilerin Filistinliler aleyhindeki saldırılarını durdurma çabalarını yoğunlaştırması, Filistin devletinin kurulması ve tanınması hedefi doğrultusunda ciddi adımlar atmaları" gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Abdulati'nin son günlerde bölgedeki gerilimi kontrol altına almak adına İran'ın yanı sıra ABD, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerinin yetkilileriyle diplomatik temaslarda bulunduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Mısır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Dışişleri Bakanı İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 02:38:32. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır Dışişleri Bakanı İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement