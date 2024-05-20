Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in Refah Sınır Kapısını ele geçirmesi yardım girişlerini tehlikeye atıyor - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail'in Refah Sınır Kapısını ele geçirmesi yardım girişlerini tehlikeye atıyor

Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail\'in Refah Sınır Kapısını ele geçirmesi yardım girişlerini tehlikeye atıyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Refah Sınır Kapısını ele geçirmesinin, yardım girişlerini tehlikeye attığını belirtti. Şukri, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis ile gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde basın toplantısı düzenledi. İsrail'in, Refah Sınır Kapısını ele geçirmesini kabul etmediklerini kaydeden Şukri, bunun, Gazze'deki sivillere insani yardımların ulaşmasına engel olduğunu ve tır şoförleri ile yardım kafilelerini tehlikeye attığını aktardı.

20.05.2024 19:47
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in, Refah Sınır Kapısını ele geçirmesinin, yardım girişlerini tehlikeye attığını belirtti.

Şukri, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis ile gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde basın toplantısı düzenledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlar görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarının yanı sıra Filistin meselesini ele aldı.

Şukri, görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkes ve insani krizin yansımalarıyla mücadele etmek için Avrupa Birliği içinde Yunanistan'ın oynayacağı role güvendiklerini dile getirdi.

İsrail'in, Refah Sınır Kapısını ele geçirmesini kabul etmediklerini kaydeden Şukri, bunun, Gazze'deki sivillere insani yardımların ulaşmasına engel olduğunu ve tır şoförleri ile yardım kafilelerini tehlikeye attığını aktardı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ise Şukri, Mısır ile Yunanistan arasında karşılıklı saygıya, içişlerine karışmamaya ve güvenlik ile istikrarın korunması için çalışmaya dayalı ilişkiler olduğunu kaydetti.

İsrail'in Refah'taki saldırılarını değerlendiren Şukri, bu saldırıların Refah Sınır Kapısının işleyişini etkilediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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