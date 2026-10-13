Mısır Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'a saldırıların derhal durmasını istedi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile bölgedeki son gelişmeleri ve gerilimi düşürme çabalarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgesel durum ve bölgede hızla gelişen olayları ele alan Abdulati ve Erakçi, gerilimleri azaltmak ve mevcut tırmanmayı kontrol altına almak için sarf edilen çabaları masaya yatırdı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Erakçi ile görüşmesinde, Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırıların hiçbir gerekçesinin olamayacağının altını çizdi ve bu saldırıların derhal durması gerektiğini belirtti.

Orta Doğu'da yaşanan gerilimin bölgesel ve uluslararası istikrarı olumsuz etkilediğini dile getiren Abdulati, gerilimin diplomatik ve siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

ABD ile İran arasında da diyalog sürecinin yeniden başlaması çağrısı yapan Abdulati, mevcut anlaşmazlıkları çözme ve bölgeyi daha fazla gerilimden kurtarmanın tek yolunun diyalog olduğunu ifade etti.