Mısır, Filistin'in Gazze Desteğini Yeniledi

Mısır, Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne dönüşüne hazırlık amacıyla Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ni desteklediğini yineledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Fetih Merkez Komitesinden bir heyeti başkent Kahire'de kabul etti.

Görüşmede Filistin'deki son gelişmeler ve Gazze'nin geleceğine ilişkin planlar ele alındı.

Bakan Abdulati, Mısır'ın Filistin davasını ve Filistin halkının devredilemez haklarını tam olarak desteklediğini vurguladı.

Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı barışa ulaşma yolunda atılmış çok önemli bir ilk adım olduğunu belirten Abdulati, ülkesinin insani yardım ve kurtarma çalışmalarının kesintisiz sürmesini sağlamaya öncelik verdiğini ifade etti. Abdulati ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yeni saldırılarının önlenmesinin önemine dikkati çekti.

Mısır'ın, Gazze Şeridi'nin günlük işlerini yönetmek, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve geçiş döneminde istikrarı sağlamak amacıyla kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne desteğinin sürdüğünü yineleyen Abdulati, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail'in aldığı son kararları ve devam eden ihlalleri de kınadı.

Filistinli teknokratlardan oluşan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planı kapsamında idareyi devralması beklenen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Filistin yönetiminin kartal ve Filistin bayrağı içeren amblemini logo olarak kullanıyor. Çalışmalarına ocak ayı ortasında Kahire'den başlayan Ali Şaas başkanlığındaki Komite, henüz Gazze'de fiilen faaliyet göstermeye başlamadı.