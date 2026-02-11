Mısır, Filistin'in Gazze Desteğini Yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mısır, Filistin'in Gazze Desteğini Yeniledi

11.02.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye dönüşü için Ulusal Komite'yi destekliyor.

Mısır, Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne dönüşüne hazırlık amacıyla Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ni desteklediğini yineledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Fetih Merkez Komitesinden bir heyeti başkent Kahire'de kabul etti.

Görüşmede Filistin'deki son gelişmeler ve Gazze'nin geleceğine ilişkin planlar ele alındı.

Bakan Abdulati, Mısır'ın Filistin davasını ve Filistin halkının devredilemez haklarını tam olarak desteklediğini vurguladı.

Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı barışa ulaşma yolunda atılmış çok önemli bir ilk adım olduğunu belirten Abdulati, ülkesinin insani yardım ve kurtarma çalışmalarının kesintisiz sürmesini sağlamaya öncelik verdiğini ifade etti. Abdulati ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yeni saldırılarının önlenmesinin önemine dikkati çekti.

Mısır'ın, Gazze Şeridi'nin günlük işlerini yönetmek, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve geçiş döneminde istikrarı sağlamak amacıyla kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne desteğinin sürdüğünü yineleyen Abdulati, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail'in aldığı son kararları ve devam eden ihlalleri de kınadı.

Filistinli teknokratlardan oluşan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planı kapsamında idareyi devralması beklenen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Filistin yönetiminin kartal ve Filistin bayrağı içeren amblemini logo olarak kullanıyor. Çalışmalarına ocak ayı ortasında Kahire'den başlayan Ali Şaas başkanlığındaki Komite, henüz Gazze'de fiilen faaliyet göstermeye başlamadı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Güncel, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Filistin'in Gazze Desteğini Yeniledi - Son Dakika

Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı

19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:39:11. #7.11#
SON DAKİKA: Mısır, Filistin'in Gazze Desteğini Yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.