Mısır, Filistin'in Topraklarından Zorla Çıkarılmasına Karşı

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, "4. İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı"nda Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasını reddettiklerini vurguladı.

Başkent Kahire'de düzenlenen toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ve BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag'ın yanı sıra 35'ten fazla ülke ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Abdulati, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin iki devletli çözümü uygulamaya bağlı olduğunu belirtti.

Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin topraklarının tamamında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini kaydeden Abdulati, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için tek çözüm yolunun bu olduğunu vurguladı.

Abdulati, ülkesinin, Filistinlilerin topraklarından zorla çıkarılmasına karşı olduğunun altını çizerek, bu tutumun hem Arap dünyası hem de uluslararası toplum tarafından desteklendiğini ifade etti.

Gazze'nin yeniden imarı ve erkenden ayağa kalkabilmesi için kapsamlı ve çok aşamalı bir vizyon geliştirmek üzere çalıştıklarını belirten Abdulati, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki insani kriz, UNRWA'nın üstlendiği hayati rolü desteklemeyi gerektiriyor. UNRWA'ya herhangi bir alternatifi reddediyor ve İsrail'in UNRWA'nın çalışmalarını engellemeyi amaçlayan kararlarını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Lazzarini de UNRWA'nın Filistin halkına temel hizmetlerin sunulmasında kilit bir rol oynadığını söyledi.

İsrail makamları tarafından karşılaşılan engellere işaret eden Lazzarini, acil gıda yardımlarının sağlanması ve acil insani ihtiyaçlara yanıt verilmesi için kolektif bir şekilde çalışılması gerektiğini kaydetti.

BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Kaag da Gazze'de ateşkesin sağlam bir zemine oturtulmasını ve insani yardımların girişinin kolaylaştırılmasını umduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan, Eylül 2024'te "İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak"ın kurulduğunu duyurmuş ve ilk toplantı ekim ayında başkent Riyad'da yapılmıştı.