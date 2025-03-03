Mısır, Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin İkinci Aşamaya Geçilmeli - Son Dakika
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Mısır, Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin İkinci Aşamaya Geçilmeli

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

03.03.2025 12:34
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KAHİRE, 3 Mart (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes anlaşmasının tam olarak ve aslına sadık kalınarak uygulanmasının önemini yineleyerek, kalıcı ateşkesin sağlanması için anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Abdulati, pazar günü Kahire'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İlk aşama tamamlandığına göre artık ikinci aşamaya ilişkin görüşmelere ve istişarelere başlamalıyız. Nihai hedef, ateşkes anlaşmasının sürdürülmesidir" dedi.

Abdulati, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yardım girişini durdurma kararını kınadı. Yardımların Gazze'de toplu cezalandırma ve aç bırakma silahı olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Abdulati, bu eylemin uluslararası insani hukukun açık ve bariz ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

Mısır'ın ABD ve Katar ile aktif şekilde koordinasyon halinde olduğunu ve heyetler ağırladığını belirten Abdulati, anlaşmanın uygulanmasını sağlamak, ateşkesi sürdürmek ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını sağlamak amacıyla görüşmeleri yoğunlaştırdıklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mısır, Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin İkinci Aşamaya Geçilmeli - Son Dakika

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