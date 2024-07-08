Mısır, İsrail'in Gazze'deki sivil hedeflere saldırılarını kınadı

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KAHİRE, 8 Temmuz (Xinhua) -- Mısır, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir Birleşmiş Milletler (BM) okulundan dönüştürülen ve yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı sığınağa düzenlenen kanlı İsrail saldırısını sert bir dille kınadı.

Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Mısırlılar Bakanlığı, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Mısır, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk hükümlerini ihlal etmeye devam etmesini kınamaktadır" ifadesini kullanarak, İsrail'e "Gazze Şeridi'ndeki savunmasız sivilleri hedef almaya son verme" çağrısı yaptı.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Cumartesi günü öğleden sonra Gazze'deki Nuseyrat bölgesinde yerinden edilmiş binlerce kişinin sığındığı BM yönetimindeki Al-Jaouni okulunu bombalayarak, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 16 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.

Gazze merkezli sağlık yetkililerinin Pazar günü yayımladığı son verilere göre İsrail'in geçen yıl 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında şimdiye dek 38.153 Filistinli hayatını kaybetti, 87.828 Filistinli ise yaralandı. Saldırılar aynı zamanda bölgedeki evlerin, hastanelerin ve altyapının da büyük ölçüde tahrip olmasına yol açtı.