Mısır, İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırısını kınadı

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Mısır, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirmesine tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, İsrail'in Filistin'in Refah kentindeki askeri operasyonlarını ve bunun sonucunda Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı üzerindeki kontrolü ele geçirmesini en güçlü şekilde kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın Gazze Şeridi'nin "hayat damarı" olduğuna dikkat çekilerek, bu saldırının ve sınır kapısına hakimiyetin 2 milyondan fazla Filistinlinin hayatını çok ciddi şekilde tehdit ettiğine vurgu yapıldı.

"Gazze Şeridi'nde daimi ateşkes anlaşmasına ulaşmak üzere ortaya konulan çabaları korumak için İsrail'e azami itidal" çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası tüm etkili taraflara mevcut krizi sonlandırmak için müdahale çağrısında bulunuldu.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.