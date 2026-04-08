Mısır, İsrail'in Lübnan Saldırılarını Kınadı
Mısır, İsrail'in Lübnan Saldırılarını Kınadı

08.04.2026 22:34
Mısır, İsrail'in Lübnan'daki sivil saldırılarını kınayarak uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Mısır, İsrail'in Lübnan'da yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan saldırılarını kınadı ve söz konusu saldırıların durdurulması için uluslararası toplumun acil müdahalesini talep etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'da yüzlerce sivilin ölmesine ve yaralanmasına yol açan geniş çaplı hava saldırılarına tepki gösterildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın egemenliğini ve barışını ihlal ederek sivil altyapı ve tesisleri sistematik saldırılarla bombaladığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik uluslararası hukuk ve normları ihlal eden "acımasız" saldırıları kınandı.

Tel Aviv yönetiminin, ABD ve İran'ın bölgede duyurduğu geçici ateşkesten hemen sonra Lübnan'a yönelik geniş çaplı bu saldırıları başlattığına dikkat çekilen açıklamada, bu saldırıların ateşkes ilanının ardından bölgede ortaya çıkan olumlu diyalog ruhuyla tamamen çelişkili olduğu vurgulandı.

İsrail'in saldırılarıyla bölgesel ve uluslararası tarafların gerilimi düşürme yönünde sarf ettikleri diplomatik çabaları baltalama niyetini ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in Lübnan'a saldırıları "bölgeyi kapsamlı bir kaosa sürükleyecek yeni bir girişim" olarak nitelendirildi.

Tel Aviv'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla oluşturduğu tehlikeli gerilimin düşürülmesi için "acil" bölgesel ve uluslararası müdahale talebinde bulunulan açıklamada, Mısır'ın Lübnan ile dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in bugün düzenlediği eş zamanlı saldırılarda 254 kişinin hayatını kaybettiği, 1165 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
ABD’nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu ABD'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı ABD Savunma Bakanı Hegseth'in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Ateşkes öncesi İran’a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu Ateşkes öncesi İran'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu

22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
21:55
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
21:45
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
21:07
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
