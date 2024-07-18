Mısır, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ve Filistin devletine karşı çıkan önergenin kabul edilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Mısır, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ve Filistin devletine karşı çıkan önergenin kabul edilmesine tepki gösterdi

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve İsrail Meclisi'nde kabul edilen Filistin devletine karşı çıkan önergeyi kınadı. Açıklamada, İsrail'in uluslararası meşruiyet kararlarını reddederek Filistin devletinin kurulmasına karşı çıktığı vurgulandı. Mısır, İsrail'e Mescid-i Aksa'nın hukuki ve tarihi statüsüne saygı duyma çağrısı yaparken, uluslararası topluma da Filistinlilerin haklarını koruma ve İsrail'in ihlallerine son verme çağrısında bulundu.

18.07.2024 18:25
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Mısır, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ve İsrail Meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesine tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskını kınanırken, söz konusu eylemin İsrail Meclisinin, uluslararası meşruiyet kararlarını ve barış sürecinin referanslarını açıkça reddederek Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan kararı kabul etmesiyle eş zamanlı olduğuna dikkat çekildi.

Bu tehlikeli tırmanış konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, İsrail, Mescid-i Aksa'nın İslami bir vakıf olarak Kudüs'teki mevcut hukuki ve tarihi statüsüne saygı duymaya çağrıldı.

Mısır, ayrıca uluslararası topluma, Filistinlilerin haklarının korunması, Müslümanların ve Hristiyanların kutsal değerlerine saygı gösterilmesi, tekrarlanan İsrail ihlallerine son verilmesi noktasında sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar'ın Yeni Umut Partisi ve Birleşik Sağ Partisi tarafından sunulan "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge 68'e karşı 9 oyla İsrail Meclisinde kabul edilmişti.

Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verilmişti.

Ben-Gvir de sabah saatlerinde gerçekleştirdiği Aksa baskınında, Kubbetu's- Sahra'nın önünde yaptığı görüntülü açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşarak, "( Gazze'deki) İsrailli esirlerin gelişigüzel bir anlaşma olmaksızın, teslim olmadan geri getirilmesi için İsrail nezdinde en önemli yere dua etmeye geldim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ve Filistin devletine karşı çıkan önergenin kabul edilmesine tepki gösterdi - Son Dakika

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