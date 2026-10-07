Mısır Kızılayı, 2.653 ton yardımla Gazze\'ye 290. konvoyu ulaştırdı

KAHİRE, 7 Ekim (Xinhua) -- Mısır Kızılayı, devam eden ateşkese rağmen can kayıplarının sürdüğü Gazze Şeridi'ne 2.653 tondan fazla malzeme taşıyan yeni bir insani yardım konvoyu gönderdi.

Kurumdan salı günü yapılan açıklamada, konvoyda gıda kolileri, un, yardım ve sağlık malzemelerinin yanı sıra Gazze'deki hastanelerin ve diğer kritik tesislerin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli petrol ürünlerinin bulunduğu belirtildi.

Mısır Kızılayı'nın Temmuz 2025 sonlarında Gazze'ye yönelik insani yardım girişimini başlatmasından bu yana Mısır'dan Gazze'ye 290. konvoyunu gönderdiği kaydedildi.

Açıklamada, krizin başladığı Ekim 2023'ten bu yana 75.000'den fazla gönüllünün katkısıyla Mısır'dan Gazze'ye ulaştırılan insani ve acil yardım miktarının 1 milyon tonu aştığı ifade edildi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazartesi günü açıkladığı verilere göre, geçen yıl 10 Ekim'de İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en az 1.460 Filistinli hayatını kaybetti. Eylül ayında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 111 olarak belirtildi.

Çatışmaların başlamasından bu yana 74.000'den fazla Filistinli hayatını kaybederken, 175.000'den fazla kişi de yaralandı.