Mısır, Körfez Ülkeleriyle Gerilimi Görüştü

KAHİRE, 15 Mart (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Bahreynli ve Kuveytli mevkidaşlarıyla ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde bölgede devam eden askeri gerilimi ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan iki ayrı açıklamada Abdulati'nin cumartesi günkü görüşmelerinde askeri gerilime derhal son verilmesinin kritik önemini vurgularken, bölgenin tam ölçekli bir savaşa sürüklenmesinin "felaket boyutundaki sonuçları" konusunda uyarıda bulunduğu ve diplomasi ve diyalog çağrısı yaptığı belirtildi.

"Körfez devletlerine yönelik tekrarlanan saldırılar kabul edilemez ve hiçbir gerekçesi bulunmayan bu saldırılar, gerilimin sorumsuz şekilde tırmandırıldığını ortaya koymaktadır" diyen Abdulati, Arap ülkelerinin ulusal güvenliğini etkili şekilde korumaya yönelik ortak mekanizmalar kurulması çağrısında bulundu.

Abdulati, Körfez ülkelerinin topraklarını ve vatandaşlarını korumak için aldıkları hava sahasını kapatmak gibi önlemleri anlayışla karşıladıklarını ifade etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ise Mısır'ın destekleyici tutumu ve sürekli iletişimde bulunması ve bölgesel güvenliği sürdürme çabaları karşısında müteşekkir olduklarını söyledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasıyla bölgede gerilim tırmanırken, İran ve İran yanlısı gruplar da bölgedeki İsrail ve ABD hedeflerine saldırılar düzenliyor.