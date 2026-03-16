Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mısır, Körfez Ülkeleriyle Gerilimi Görüştü
16.03.2026 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Bahreyn ve Kuveyt ile askeri gerilimi ele aldı, diyaloğa çağırdı.

KAHİRE, 15 Mart (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Bahreynli ve Kuveytli mevkidaşlarıyla ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde bölgede devam eden askeri gerilimi ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan iki ayrı açıklamada Abdulati'nin cumartesi günkü görüşmelerinde askeri gerilime derhal son verilmesinin kritik önemini vurgularken, bölgenin tam ölçekli bir savaşa sürüklenmesinin "felaket boyutundaki sonuçları" konusunda uyarıda bulunduğu ve diplomasi ve diyalog çağrısı yaptığı belirtildi.

"Körfez devletlerine yönelik tekrarlanan saldırılar kabul edilemez ve hiçbir gerekçesi bulunmayan bu saldırılar, gerilimin sorumsuz şekilde tırmandırıldığını ortaya koymaktadır" diyen Abdulati, Arap ülkelerinin ulusal güvenliğini etkili şekilde korumaya yönelik ortak mekanizmalar kurulması çağrısında bulundu.

Abdulati, Körfez ülkelerinin topraklarını ve vatandaşlarını korumak için aldıkları hava sahasını kapatmak gibi önlemleri anlayışla karşıladıklarını ifade etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ise Mısır'ın destekleyici tutumu ve sürekli iletişimde bulunması ve bölgesel güvenliği sürdürme çabaları karşısında müteşekkir olduklarını söyledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasıyla bölgede gerilim tırmanırken, İran ve İran yanlısı gruplar da bölgedeki İsrail ve ABD hedeflerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 19:35:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.