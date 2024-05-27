Mısır Ordusu, Refah'ta çıkan çatışmada bir güvenlik personelinin hayatını kaybettiğini duyurdu - Son Dakika
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Mısır Ordusu, Refah'ta çıkan çatışmada bir güvenlik personelinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Mısır Ordusu, Refah\'ta çıkan çatışmada bir güvenlik personelinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Mısır Ordusu, Refah'ta sınır bölgesinde çıkan çatışmada bir güvenlik personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çatışma, Refah Sınır Kapısı yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Mısır Silahlı Kuvvetleri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Önceden yapılan açıklamalarda, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı bildirilmişti.

27.05.2024 17:57
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Mısır Ordusu, Refah'ta sınır bölgesinde açılan ateş sonucu bölgedeki güvenlik personelinden bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mısır Askeri Sözcüsü Garib Abdulhafız, X resmi hesabından Refah Sınır Kapısı yakınlarında sabah çıkan çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Abdulhafız, Refah sınır hattında bölgenin güvenliğinden sorumlu bir güvenlik personelinin açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olaya ilişkin açıklamada, Abdulhafız, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin yetkili makamlar üzerinden soruşturmayı yürüttüğünü vurguladı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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