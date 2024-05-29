Mısır, Sudan'ın sivil siyasi gruplarını bir araya getirecek konferansa ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Mısır, Sudan'ın sivil siyasi gruplarını bir araya getirecek konferansa ev sahipliği yapacak

Mısır, Sudan\'ın sivil siyasi gruplarını bir araya getirecek konferansa ev sahipliği yapacak

Mısır, Sudan'ın sivil siyasi gruplarını çeşitli bölgesel ve küresel paydaşlarla bir araya getirmek amacıyla gelecek ay bir konferansa ev sahipliği yapacağını duyurmasını memnuniyetle karşılıyor. Sudan Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın konferans düzenleme niyetini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ancak açıklamada, terörist milislerin konferansa katılmasının Sudan halkı tarafından kabul edilmeyeceği vurgulandı. Sudan'ın Afrika Birliği ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin konferansa katılmaması konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi. Sudan'daki savaşın sona erdirilmesi için yapılan çeşitli barış girişimleri sonuçsuz kalmıştır.

29.05.2024 23:31
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PORT Sudan, Mısır'ın Sudan'ın sivil siyasi gruplarını çeşitli bölgesel ve küresel paydaşlarla bir araya getirmek amacıyla gelecek ay bir konferansa ev sahipliği yapacağını duyurmasını memnuniyetle karşılıyor.

Sudan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan, kardeş Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından 28 Mayıs 2024 Salı günü, Mısır'ın haziran sonunda tüm Sudanlı sivil siyasi güçler için bir konferansa ev sahipliği yapma niyetine ilişkin olarak yayınladığı açıklamayı memnuniyetle karşılıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çabaların başarıya ulaşması için kanı dökülen, namusu çiğnenen, malları yağmalanan, zorla yerinden edilen ve halk direnişinin ifade ettiği Sudan halkının sessiz çoğunluğunun gerçek bir temsilinin olması gerekiyor. Terörist Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) milislerinin destekçilerinin konferansa katılmasının Sudan halkı tarafından kabul edilmeyeceği vurgulanmalıdır. Sudan halkı ayrıca, terörist milislerin suçlarını ve çeşitli yönleriyle ağır uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları ihlallerini kınama konusunda sessiz kalan herhangi bir bölgesel veya uluslararası örgütün, gözlemci sıfatıyla dahi olsa, temsil edilmesini asla kabul etmez."

Sudan'ın, Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) konferansa katılmaması konusunda ısrarcı olduğunun altı çizilen açıklamada, önce Sudan'ın AfB'de faaliyetlere katılım yasağının kaldırılması ve IGAD'ın, Sudan'ın egemenliğini ihlal eden konumunu düzeltmesi için fiili adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, dün, Sudan'ın sivil siyasi gruplarını çeşitli bölgesel ve küresel paydaşlarla bir araya getirmek amacıyla gelecek ay bir konferansa ev sahipliği yapacağını duyurmuştu.

Konferans ile Sudan'ın sivil grupları arasında kapsamlı ve kalıcı barışı sağlamak için anlaşma kolaylaştırmayı hedeflendiği kaydedilmişti.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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