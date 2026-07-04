Mısır Teknik Direktörü Hüsam Hasan'dan Filistin'e Armağan - Son Dakika
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Mısır Teknik Direktörü Hüsam Hasan'dan Filistin'e Armağan

04.07.2026 02:07
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Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'yı penaltılarla 4-2 yenerek son 16'ya yükseldi. Teknik Direktör Hüsam Hasan, zaferi Filistin halkına armağan ettiğini açıkladı. Gazze'deki Filistinliler de maçı coşkuyla kutladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'yı eleyerek son 16 turuna yükselen Mısır'ın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, elde ettikleri galibiyeti Filistin halkına armağan etti.

Hasan, beIN Sports kanalına yaptığı açıklamada, "Bu galibiyeti Mısır halkının yanı sıra başka bir tarafa da armağan ediyorum. Bizi desteklemekten hiçbir zaman vazgeçmeyen Filistin halkına armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının her zaman kalbinde olduğunu belirten Hasan, "Kalbim ve ruhum Filistin halkıyla birlikte. Bizim adımıza çok mutlu oldukları için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Allah onlara yardım etsin, şehitlerine rahmet eylesin." dedi.

Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya'yı penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşayan Hasan'ın gözyaşlarını tutamadığı, daha sonra oyuncularıyla birlikte sahada toplu halde şükür secdesi yaptığı görüldü.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler de Mısır Milli Takımı'na destek verirken, Nusayrat Mülteci Kampı'nda kalanlar enkaz ve çadırların arasında kurulan dev ekrandan izledikleri maçın sonucunu coşkuyla kutladı.

Kaynak: AA

Avustralya, Filistin, Kültür, Futbol, Güncel, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Teknik Direktörü Hüsam Hasan'dan Filistin'e Armağan - Son Dakika

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