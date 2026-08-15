Mısır Tutsakları İçin Basın Açıklaması - Son Dakika
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Mısır Tutsakları İçin Basın Açıklaması

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İslami Dayanışma Platformu, Mısır cezaevlerindeki siyasi tutukluların serbest bırakılması için eylem düzenledi.

İslami Dayanışma Platformunca, Mısır cezaevlerinde kalan mahkumların serbest bırakılması için basın açıklaması düzenlendi.

Saraçhane Parkı'nda, Mısır'daki "Rabia katliamı"nın 13. yılı dolayısıyla yapılan etkinlikte çeşitli sloganlar atıldı.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Mısır zindanlarında insanlık dışı uygulamaların devam ettiğini söyledi.

Kaya, Mısır'daki idarecileri göreve davet ederek, "Mısır'daki siyasi tutsaklar dünya Müslümanlarının bir parçasıdır. Onlar delilsiz ve hukuksuz bir şekilde sadece İslami kimlikleri ve talepleri nedeniyle derdest edilmişlerdir. Sadece Mısırlı on binlerce tutsak yakınının ve gözlemcinin ifadeleri, bilgileri değil, aynı zamanda dünya çapında cezaevi işleyişlerini, yargı sistemleri ve hukukun işleyişini takip eden Uluslararası Af Örgütü ve diğer teşkilatların Mısır zindanlarındaki siyasi tutsaklar hakkındaki dehşet veren raporlarını hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın emperyalist işgal ve saldırılara karşı ümmet için bir güvenlik umudu oluşturduğunu dile getiren Kaya, "Mısır zindanlarına İslami kimliği, fikri talepleri ve etkinlikleri nedeniyle hapsedilen insanların özgürlüğünü, ülke topraklarının bağımsızlığını, savunulmasını öncelediğimiz kadar öncelemeli ve gündemimizde tutmalıyız. En azından Mısır zindanlarındaki ve yargısındaki hak ihlallerine Batılı Uluslararası Af Örgütü kadar ilgi göstermeli, konuyu gündemde tutabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, konuşmaların ardından Saraçhane Parkı'nda akşam namazını kıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Tutsakları İçin Basın Açıklaması - Son Dakika

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