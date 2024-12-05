Mısır ve ABD Dışişleri Bakanlarından Orta Doğu Zirvesi

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıların yanı sıra Suriye ve Sudan'daki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abdulati ve Blinken arasında dün akşam saatlerinde yapılan telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

İki bakanın "Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu" belirtilen açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanmasının yanı sıra "insani yardımların sürekli ve sürdürülebilir olması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması" konusunun görüşüldüğü aktarıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Abdulati, Mısır'ın "Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin yanı sıra devlet kurumlarının desteklenmesi ve sivillerin korunması" yönünde tutum takındığını ifade etti.

Abdulati, 3 Aralık'ta Sudan'ın Port Sudan şehrine yaptığı ziyareti değerlendirerek, Sudan'a insani yardım girişinin sağlanması ve uluslararası yardım kuruluşlarının Sudan'da faaliyet göstermesi konusunda çaba gösterilmesinin önemini vurguladı.