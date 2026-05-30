Mısır ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanları, Tahran ve Washington arasında yürütülen müzakerelerdeki son gelişmeleri ele aldı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, bölgesel gelişmelerin yanı sıra ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerdeki son durum masaya yatırıldı.
Ayrıntılarına dair detay verilmeyen görüşmede ayrıca iki Bakan, çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin artırılmasına yönelik ortak kararlılığı vurguladı.
Son Dakika › Güncel › Mısır ve BAE Bakanları İran-ABD Müzakerelerini Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?