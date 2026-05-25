Mısır ve BAE'den ABD-İran Müzakerelerine Değerlendirme

25.05.2026 23:42
Mısır ve BAE dışişleri bakanları, ABD-İran müzakerelerini ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrini ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Abdulati ve Al Nahyan, ikili ülke arasındaki derin kardeşlik bağlarını ve ikili ilişkilerden övgüyle söz etti.

Bakanlar, bölgedeki hızla değişen zorlukların üstesinden gelmek için yakın koordinasyon ve istişarenin devam etmesinin önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin seyrini değerlendirirken, çözüm bekleyen meselelerin ele alınması ve bölgenin çatışmanın genişleme riskinden korunması için "diplomatik yolun öncelenmesinin" tek seçenek olduğunu belirtti.

Diplomatik çabaların, "savaşın sona ermesini garanti altına alacak, bölgesel güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasının önünü açacak bir anlaşmayla sonuçlanmasını" umut ettiğini aktaran Mısırlı Bakan, Arap ulusal güvenliğinin korunmasını sağlamak için gelecekteki herhangi bir anlaşmanın Körfez ülkelerinin güvenlik endişelerini dikkate almasının gerekliliğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
