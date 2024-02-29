Mısır ve BAE'ye ait uçaklar Gazze'ye insani yardım indirdi - Son Dakika
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Mısır ve BAE'ye ait uçaklar Gazze'ye insani yardım indirdi

Mısır ve BAE\'ye ait uçaklar Gazze\'ye insani yardım indirdi

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait uçakların, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım indirdiği bildirildi. Mısır ve BAE'ye ait askeri nakliye uçakları, Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmak için el-Ariş kentinden kalkış yaptı. Uçaklardaki onlarca tonluk insani yardım, İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere havadan indirildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatları doğrultusunda gönderilen yardımlar, İsrail saldırıları ve ablukası sebebiyle temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun bırakılan bölgelere ulaştırıldı.

29.02.2024 16:00  Güncelleme: 16:02
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Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait uçakların, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım indirdiği bildirildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ve BAE'ye ait askeri nakliye uçaklarının, Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmak için gece saatlerinde el- Ariş kentinden kalkış yaptığını belirtti.

Uçaklardaki onlarca tonluk insani yardımın İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere havadan indirildiği ifade edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatları doğrultusunda gönderilen ve gıda, ilaç ve acil temel ihtiyaçlardan oluşan yardımların, İsrail saldırıları ve ablukası sebebiyle temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun bırakılan bölgelere ulaştırıldığı kaydedildi.

Mısır, daha önce de Gazze Şeridi'ne insani yardımları havadan indirdiğini duyurmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN, uyruğu belli olmayan bir uçağın dün Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım indirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve BAE'ye ait uçaklar Gazze'ye insani yardım indirdi - Son Dakika

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