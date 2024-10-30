Mısır ve Katar'dan Gazze ve Lübnan İçin Ateşkes Görüşmesi - Son Dakika
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Mısır ve Katar'dan Gazze ve Lübnan İçin Ateşkes Görüşmesi

Mısır ve Katar Dışişleri Bakanları, Gazze ve Lübnan'daki çatışmaları sona erdirmek için görüştü.

30.10.2024 16:24
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KAHİRE, 30 Ekim (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabaları görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki bakan, Salı günü gerçekleşen görüşmede Gazze'de derhal ateşkes yapılması ve savaştan zarar gören bölgeye insani yardımların ulaştırılmasına yönelik ortak çabaları ele aldı.

Lübnan'daki çatışmaya ilişkin son gelişmeleri de değerlendiren iki bakan, Lübnan halkına acil insani yardım ulaştırılmasının ve en kısa sürede ateşkes sağlanmasının önemini vurguladı.

Açıklamaya göre bakanlar, bölgede devam eden çatışmaların yayılmasını önlemeye yönelik çabalara da dikkat çekti.

Mısır, Katar ve ABD, Hamas ile İsrail arasında geçen yıl Ekim ayında başlayan çatışmalardan bu yana Gazze'de ateşkes sağlanması için arabuluculuk girişimlerinde bulunuyor.

Son aylarda Doha ve Kahire'de bu yönde birçok görüşme turu yapılsa da bir yıldır devam eden çatışmayı sona erdirecek ciddi bir anlaşma sağlanamadı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mısır ve Katar'dan Gazze ve Lübnan İçin Ateşkes Görüşmesi - Son Dakika

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