Mısır ve Suudi Arabistan'dan Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Mısır ve Suudi Arabistan'dan Ateşkes Çağrısı

Mısır ve Suudi Arabistan, BMGK'ya Gazze ve Lübnan'da acil ateşkes sağlanması için çağrıda bulundu.

04.10.2024 18:18
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Mısır ve Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile uluslararası topluma, Gazze ve Lübnan'da acil ve kalıcı ateşkes sağlama çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının haberine göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati ve Bin Ferhan, iki ülke arasında devam eden koordinasyon ve istişareler çerçevesinde Lübnan'daki durumu ve İsrail'in bölgede tırmandırdığı gerilimi görüştü.

İki bakan, uluslararası topluma, özellikle de BMGK'ya, sorumluluklarını üstlenme ve hem Lübnan'da hem de Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı ateşkes sağlama çağrısında bulundu.

İsrail'in Filistin ve Lübnan halklarına yönelik saldırıları nedeniyle Arap dünyasının yaşadığı tehlikelerle başa çıkmak için iki ülke arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kalan bakanlar, Lübnan halkıyla da dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Lübnan devletinin tüm kurumlarıyla birlikte görevlerini yerine getirmesine ve egemenliğini topraklarının tamamı üzerine sağlamasına olanak tanımanın gerekliliğine işaret eden bakanlar, Lübnan'ın güvenliğini ve egemenliğini etkileyecek her türlü düzenleme veya tedbiri mutlak surette reddettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır ve Suudi Arabistan'dan Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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