Mısır ve Ürdün, BMGK'ye İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması çağrısı yaptı - Son Dakika
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Mısır ve Ürdün, BMGK'ye İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması çağrısı yaptı

Mısır ve Ürdün, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmaya zorlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bağlayıcı karar alması çağrısında bulundu. İki ülkenin ortak açıklamasında, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bölgedeki tehlikeli tırmanıştan sorumlu tutulduğu belirtildi. Ayrıca, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve insani trajedinin sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı. İsrail'in saldırıları sonucunda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı, sivil altyapı da tahrip edildi.

01.08.2024 06:01
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Mısır ve Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), İsrail'i, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarını durdurmaya zorlayacak bağlayıcı karar alması çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası yapılan ortak açıklamada, Orta Doğu'daki siyasi suikastlar kınandı.

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki yasa dışı uygulamaları ve siyasi suikastlarla uluslararası hukuku ihlal ettiği" belirtilen açıklamada, "bölgedeki tehlikeli tırmanıştan İsrail'in sorumlu tutulduğu" kaydedildi.

BMGK'ye "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve devam eden uluslararası hukuk ihlallerini durdurmasını gerektiren bağlayıcı karar alması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Özellikle İsrail'in son dönemdeki gerilimin ardından Orta Doğu'nun istikrarsızlaştırıcı ve kapsamlı bölgesel çatışmaya sürüklenmesini önlemek için bölgede sükunet sağlanması gerektiği" vurgulandı.

İki ülkenin ortak açıklamasında ayrıca, "sükunete doğru atılacak ilk adımın Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak ve bunun yol açtığı insani trajediye son vermek olduğu" ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 445 Filistinli öldü, 91 bin 73 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır ve Ürdün, BMGK'ye İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması çağrısı yaptı - Son Dakika

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