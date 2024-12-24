Mısır ve Ürdün'den Suriye'ye Destek Mesajı

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Suriye'deki gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abdulati ve Safedi'nin yaptıkları telefon görüşmesinde, Suriye'deki önemli gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Mısırlı ve Ürdünlü bakanların görüşmede, "Suriye devletini destekleyerek egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymanın önemini" vurguladıkları aktarıldı.

Bakanların, "Suriye'nin desteklenmesi için bölgesel ve uluslararası aktörler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin yanı sıra Suriye halkının vatanlarını ve kurumlarını yeniden inşa çabalarına destek verilmesi" konusunda fikir birliğinde olduğu ifade edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Şam'da bugün bir araya geldiği duyurulmuştu.