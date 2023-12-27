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Mısır ve Ürdün, Gazze'ye yardım için ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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Mısır ve Ürdün, Gazze'ye yardım için ateşkes çağrısı yaptı

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah, Kahire'de bir araya gelerek, insani yardımların Gazze'ye girebilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu. Liderler, Filistin davasını sona erdirmek ve adil bir çözüm sağlamak için uluslararası toplumun desteğini talep etti.

Mısır ve Ürdün, Gazze\'ye yardım için ateşkes çağrısı yaptı
27.12.2023 - 23:45,  Güncelleme: 23:49
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- Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile Ürdün Kralı Abdullah Kahire'de bir araya geldi

Mısır ve Ürdün'den insani yardımların Gazze'ye girebilmesi için acil ateşkes çağrısı

KAHİRE - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Liderler, kritik öneme sahip insani yardımların Gazze Şeridi'ne girebilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır'ın başkenti Kahire'deki El İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi. Liderler, kritik öneme sahip insani yardımların Gazze Şeridi'ne girebilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Görüşmeye ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İki lider, Filistin davasını sona erdirmeye ya da Filistinlileri toprakları dışında veya ülke içinde yerlerinden etmeye yönelik tüm girişimleri tamamen reddettiklerini teyit ederek, uluslararası toplumun uygulanması için zorlaması gereken tek çözümün acil ateşkes ve insani yardımlar olduğunu vurguladılar" denildi.

Açıklamada, ayrıca İsrail ve Filistin arasında "adil ve kapsamlı bir çözüm" çağrısında bulunularak, söz konusu çözümün 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını da içermesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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