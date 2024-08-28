Mısırlı Komedyen Bassem Youssef Sosyal Medya Hesabını Tekrar Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısırlı Komedyen Bassem Youssef Sosyal Medya Hesabını Tekrar Açtı

Mısırlı komedyen Bassem Youssef, 11,7 milyon takipçisi bulunan ve geçen hafta ulaşılamayan sosyal medya platformu X hesabını tekrar açtığını duyurdu. Youssef, hesabının 'hacklendiği izlenimine neden olan endişe verici mesajlar' alması ve 'tanıdığı insanların güvenliğiyle ilgili olası sorunlar' nedeniyle hesabını kendisinin kapattığını belirtti.

28.08.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısırlı komedyen Bassem Youssef, 11,7 milyon takipçisi bulunan ve geçen hafta ulaşılamayan sosyal medya platformu X hesabını tekrar açtığını duyurdu.

Youssef, X hesabından yaptığı açıklamada, hesabının "hacklendiği izlenimine neden olan endişe verici mesajlar" alması ve "tanıdığı insanların güvenliğiyle ilgili olası sorunlar" nedeniyle X hesabını kendisinin kapattığını belirtti.

Konuyu araştırdığını ifade eden Youssef, "güvenlik endişelerinin" azaldığını ve "hacklenme" konusunun çözüldüğünü bildirdi.

Youssef, "X dahil tüm (sosyal medya) hesaplarım tekrar aktif." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

"Siyonistler sizi yıldırmasın" mesajı paylaşan Youssef'un 11,7 milyon takipçisi bulunan sosyal medya platformu X hesabına ulaşılamaması, gündem olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımı nedeniyle Youssef'un hesabının askıya alındığını iddia etmiş, Youssef ise Instagram'dan yaptığı açıklamada, hesabının X tarafından kapatılmadığını belirtmişti.

Youssef, açıklamasında "Yakınlarımla ilgili güvenlik meseleleri azaldığında geri dönmeyi düşünebilirim." ifadesini kullanmış, ayrıca hesabının kapanmasına ilişkin paylaşım yapan İsrail hükümetinin X gönderisine "Daha ne kadar kırılgan olabilirsiniz?" eleştirisinde bulunmuştu.

Mısırlı komedyen Youssef, 7 Ekim sonrası katıldığı yayınlar ile sosyal medyada Filistin'e verdiği destek mesajları ve İsrail'in saldırılarına tepkileriyle gündeme geliyordu.

Yorumuyla Gazzelilerin sesi oldu

İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın "Sansürsüz" adlı tartışma programına konuk olan Mısır asıllı komedyenin, İsrail'in Gazze halkına ve genel olarak Filistinlilere yönelik şiddet politikasını esprili dille eleştirmesi büyük ilgi toplamıştı.

Youssef'un sanal ortamda katıldığı program milyonlarca izleyiciye ulaşınca Piers Morgan, Mısır asıllı komedyenle ikinci kez, yüz yüze bir program daha çekti. Eşi de Gazzeli olan Youssef'un İsrail ile ilgili eleştirileri büyük ses getirmişti.

Gazze ile ilgili sosyal medyada en çok paylaşılan isimlerden biri haline gelen Youssef, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, "Videolarım çok izlendi ama bu alanda benden daha çok çalışan birçok insan var. Söylediklerim halkta yankı buldu. Neden ve nasıl bilmiyorum ama söylemem gerekenleri söylediğim için mutluyum. Geri dönüşler ve övgüler için çok memnun oldum. Ben sadece görüşümü söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

Youssef, komedinin, düşünce özgürlüğünü kullanmak için en iyi yöntemlerden olduğunu belirterek, "Bir ülkede yaşamaktan hoşlanabilirsiniz ama o ülkenin siyaseti hoşunuza gitmiyordur. Ben de yapabildiğim kadarıyla hoşlanmadığım şeyleri dile getirmeye çalışıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Mısır, Güvenlik, Ünlüler, Medya, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısırlı Komedyen Bassem Youssef Sosyal Medya Hesabını Tekrar Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
19:10 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş
18:22 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Malazgirt’te o fotoğrafı verdi ki yeni tartışmalar başlasın Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Malazgirt'te o fotoğrafı verdi ki yeni tartışmalar başlasın
11:20 Hintli turist, Malezya’da yürüdüğü sırada kaldırım çöktü 8 metrelik çukura düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor Hintli turist, Malezya'da yürüdüğü sırada kaldırım çöktü! 8 metrelik çukura düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor
11:14 3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu 3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu
11:05 Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu Çocukların artık 2 annesi var Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var
10:36 Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor
10:18 Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris’te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris'te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu
10:17 Altının gram fiyatı düşüşle başladı Altının gram fiyatı düşüşle başladı
10:11 Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun’dan eleştirilere küfürlü cevap Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 01:08:08. #1.12#
SON DAKİKA: Mısırlı Komedyen Bassem Youssef Sosyal Medya Hesabını Tekrar Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement