Misrata Açıklarında 150 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Libya'nın batısındaki Misrata kenti açıklarında 150 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisinden yapılan açıklamada, ekiplerin Misrata açıklarında bir teknede çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğuna ilişkin ihbar aldığı belirtildi.

İlk Yardım ve Ambulans Servisi ile Kızılay ekiplerinin bölgeye sevk edilerek teknedeki 150 düzensiz göçmeni yakaladığı aktarıldı.

Afrika ülkelerinden olan göçmenlerin ilgili işlemler yapılmak üzere güvenlik güçlerine teslim edildiği ifade edildi.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.