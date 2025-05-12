Mistik Dokular Sergisi Antalya'da Açılıyor

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, "Mistik Dokular" sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Mağara resimlerinden Anadolu ritüellerine, sufi meclislerinden kolektif bilinçdışının simgelerine kadar uzanan sergi, yarın saat 18.00'de izlenime açılacak.

Küratörlüğünü Şebnem Toker Bahar'ın yaptığı "Mistik Dokular" sergisi, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yarın açılıyor. Ressam Burak Tatar ve seramik sanatçısı Cenk Mısırlıoğlu'nun eserlerinin yer aldığı sergi, 9 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir kentin ruhunu besleyen en güçlü damarlarından birinin sanat olduğunu belirterek; bu akışı güçlendirmek, sanatçılara alan açmak ve sanatseverleri nitelikli üretimlerle buluşturmak için çalıştıklarını dile getirdi. Uysal, "Muratpaşa, sanatıyla konuşan, düşünen ve dönüşen bir şehir olmaya devam edecek" dedi.

Uysal, Antalya'nın kültürel çeşitliliğini ve çağdaş sanatla kurduğu bağı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen sergide emeği geçen sanatçılara da teşekkür etti.