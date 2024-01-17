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MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan teröristi yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Avrupa'ya kaçmaya hazırlanırken tespit ettiği ve sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdiği terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal tutuklandı. Bal, 2012'de terör örgütüne katıldığını itiraf etti ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı. MİT, uzun süren takibin ardından teröristi Avrupa'ya kaçarken yakalamıştı.

MİT, Avrupa\'ya kaçmaya hazırlanan teröristi yakaladı
17.01.2024 - 12:37,
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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Avrupa'ya kaçmaya hazırlanırken tespit ettiği ve sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdiği terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal tutuklandı.

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve saklandığı Orta Doğu ülkesinde yakalanan "Fırat" kod adlı Bal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

Burada nöbetçi savcılıkta ifadesi alınan Bal, 2012'de Diyarbakır'dan Kızıltepe'ye, buradan da Suriye'ye geçerek terör örgütü PKK'ya katıldığını söyledi.

Terör örgütü içinde 2012'den 2018'e kadar sözde "özel kuvvetler istihkam" biriminde faaliyet yürüttüğünü anlatan Bal, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

MİT sınır ötesi operasyonla yakalamıştı

MİT, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan "Fırat" kod adlı firari terörist Serhat Bal'ın bir Orta Doğu ülkesinde saklandığı yeri tespit etmişti.

Uzun süre takip edilen terörist Bal, bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla yakalanarak 12 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2012'de katılan terörist Bal'ın, Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenmişti.

Kaynak: AA
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