 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi. Görüşmelerde terörle mücadele, PKK tehdidi, güvenlik işbirliği ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı.

MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü
23.01.2024 - 13:45,
Abone Ol

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmen temsilcilerle görüştü.

Görüşmelerde terörle mücadele, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar, güvenlik işbirliği, DEAŞ ile mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi konuları değerlendirildi.

Ayrıca güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı olarak Kalkınma Yolu Projesi ile Gazze savaşı, savaşın Irak ve bölge ülkelerine yansımaları da görüşmelerde ele alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Millî İstihbarat Teşkilatı, İbrahim Kalın, Irak, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü - Son Dakika


21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı. Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı.
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Son Dakika
21:54 Beşiktaş ve Adana Demirspor Arasında Gol Sesleri Çıkmadı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:05:14. #1.13#
SON DAKİKA: MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement