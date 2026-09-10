MİT Başkanı Kalın, Libya'nın iki kurum başkanını Ankara'da ilk kez buluşturdu - Son Dakika
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MİT Başkanı Kalın, Libya'nın iki kurum başkanını Ankara'da ilk kez buluşturdu

MİT Başkanı Kalın, Libya\'nın iki kurum başkanını Ankara\'da ilk kez buluşturdu
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanması ile iki kurumun başkanlarının Türkiye ev sahipliğinde ilk kez buluşması ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kalın, Salih ve Takala ile Ankara'da görüştü.

Görüşmede, Libya ve bölgesel gelişmeler, Libya- Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ve Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanması ile istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi.

Uzun süredir çözümsüz kalan meselelerde kalıcı ilerleme sağlanması ve tüm taraflar arasında geniş bir uzlaşıya varılması da görüşmede ele alındı.

Yüksek Devlet Konseyi ve Temsilciler Meclisinin istikrarın tesisi ve siyasi süreçlerin ilerletilmesindeki öncü rollerinin vurgulandığı görüşmede, taraflar, siyasi birliğin sağlanması ve kurumların birleştirilmesi hedeflerinde mutabık kaldı.

Libya'da Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin düzenlenmesi, yürütme otoritesine dair tartışmaların sonlanması, askeri ve siyasi alanlarda tam bütünlüğün sağlanması konuları uzun süredir tartışılıyor ve çeşitli tarafların girişimlerine karşın çözüm üretilemiyordu.

Ankara'da gerçekleştirilen bu görüşme, iki kurumun başkanının ilk kez bu konularda Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelmeleri ve tıkanıklık yaşanan süreçlerde somut ilerleme sağlamaları sebebiyle büyük önem taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MİT Başkanı Kalın, Libya'nın iki kurum başkanını Ankara'da ilk kez buluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT Başkanı Kalın, Libya'nın iki kurum başkanını Ankara'da ilk kez buluşturdu - Son Dakika
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