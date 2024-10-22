MİT görevlisi sahtekarlığına iki gözaltı - Son Dakika
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MİT görevlisi sahtekarlığına iki gözaltı

MİT görevlisi sahtekarlığına iki gözaltı

Eskişehir'de kendilerini MİT görevlisi tanıtan dolandırıcılar, gözaltına alındı ve 11,6 bin dolar bulundu.

22.10.2024 16:17
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Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıttıkları çifti dolandıran 2 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, bir çiftin MİT görevlisi oldukları yalanını söyleyen K.Ç. (40) ve C.K. (21) tarafından adlarının FETÖ soruşturmasına karıştıkları iddiasıyla dolandırılmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, mağdur çiftin altınlarını kuyumcuda bozdurup 11 bin 750 dolar nakde çevirerek bu kişilere teslim etmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) ait kayıtları inceleyerek bu kişilerin Kocaeli'ye gittiğini belirledi.

Kocaeli'de jandarma ekipleriyle düzenlenen operasyonda, şüpheliler K.Ç. ve C.K. gözaltına alındı. Aramalarda ise 11 bin 600 dolar ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerden C.K'nin 7 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

Eskişehir'e getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Mahmudiye, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

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