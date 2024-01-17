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MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti - Son Dakika
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MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti

Son dönemlerde gelen şehit haberleri sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı'nın internet sitesindeki Vatan için her an her yerde" cümlesinin yerini "Vatana ve millete yapılan hiçbir kötülük cezasız kalmayacaktır" mesajı aldı.

MİT\'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
17.01.2024 - 11:04,  Güncelleme: 11:09
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Pençe Kilit Harekâtı Bölgesi'ndeki terör saldırısından sonra, MİT'in internet sitesinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Sitenin ana sayfasındaki "Vatan için her an her yerde" cümlesinin yerini başka bir mesaj aldı. Siteye konulan "Terör ve PKK/KCK ile mücadelede proaktif yaklaşımımız" başlıklı yazıda ise, son süreçte örgütün Suriye ve Irak'taki silahlı kapasitesinin yanı sıra kritik yapılarının da başarıyla imha edildiğine dikkat çekildi.

"VATANA VE MİLLETE YAPILAN..."

Sitesinin ana sayfasındaki "Vatan için her an her yerde" cümlesinin yerini, "Vatana ve millete yapılan hiçbir kötülük cezasız kalmayacaktır" mesajı aldı.

İşte MİT'in ana sayfasındaki yeni mesaj;

MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti
YORUMLAR (4)
  • Ali Kublay: Bence Türk'e kefen bicenin ölümü feci olur ibaresi kullanılmalı bence Yanıtla 0 46
  • Serkan Basar: birincisi daha etkiliymiş ikincisi biraz daha yumuşak olmuş :) Yanıtla 18 17
  • Necati Kaya: Adınıda Milli İstihbarat silahlı Kuvvetleri olarak değiştirseydi günümüzdeki mod değişikliğine uygun olurdu. Yanıtla 4 7
  • ZEKİ: çok güzel bir yazı olmuş cezasızda kalmamalı Devlet yarına bırakır ama yanına asla olmalı o yarında çok uzak olmamalıdır.devletin ekmeğini yiyip devlete ihanet edenler cezasız kalmamalıdır ceza kesmezse devlet ayakta kalamaz. Yanıtla 0 5

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SON DAKİKA: MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti - Son Dakika
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