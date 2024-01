MİT\'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti

Pençe Kilit Harekâtı Bölgesi'ndeki terör saldırısından sonra, MİT'in internet sitesinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Sitenin ana sayfasındaki "Vatan için her an her yerde" cümlesinin yerini başka bir mesaj aldı. Siteye konulan "Terör ve PKK/KCK ile mücadelede proaktif yaklaşımımız" başlıklı yazıda ise, son süreçte örgütün Suriye ve Irak'taki silahlı kapasitesinin yanı sıra kritik yapılarının da başarıyla imha edildiğine dikkat çekildi.

"VATANA VE MİLLETE YAPILAN..."

Sitesinin ana sayfasındaki "Vatan için her an her yerde" cümlesinin yerini, "Vatana ve millete yapılan hiçbir kötülük cezasız kalmayacaktır" mesajı aldı.

İşte MİT'in ana sayfasındaki yeni mesaj;