MİT Mensubu Diyerek Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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MİT Mensubu Diyerek Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Gözaltında

Diyarbakır'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı.

12.02.2025 21:51
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Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da kendilerini "MİT mensubu" olarak tanıtıp, çok sayıda kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla aralarında eski AK Parti İl Yöneticisi H.D.'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmayla, kendilerini "MİT mensubu" olarak tanıtıp, çok sayıda kişinin dolandırıldığı suçuna karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenledikleri operasyonla aralarında eski AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticisi H.D.'nin aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerle ilgili yapılan incelemede kendilerini "MİT mensubu" olarak tanıtıp, iş insanlarından para topladıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet'teki sorgu işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MİT Mensubu Diyerek Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT Mensubu Diyerek Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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