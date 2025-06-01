MİT, DAEŞ'in üst düzey yöneticisini Türkiye'ye getirdi - Son Dakika
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MİT, DAEŞ'in üst düzey yöneticisini Türkiye'ye getirdi

MİT, DAEŞ\'in üst düzey yöneticisini Türkiye\'ye getirdi
01.06.2025 10:56
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MİT ile Pakistan istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonunda, turuncu kategoride aranan DAEŞ'in sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı. Türkiye'ye getirilen terörist ifadesinde, dünya çapında insanları eylemlere teşvik ettiğini, DAEŞ bünyesinde üst düzey Türk medya sorumlusu olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Avrupa ve Orta Asya'dan Afganistan- Pakistan alanına intikal edecek DAEŞ mensuplarının geçişlerinin Türk kökenli bir şahıs tarafından organize edildiği, Türk şahsın aynı zamanda DAEŞ'in medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten "En üst düzey Türk DAEŞ Yöneticisi" olduğu, bahse konu DAEŞ yöneticisinin Türkiye ve Avrupa'da yaşayan sivil halkın toplu halde bulunduğu konser alanlarına yönelik eylem düzenlenmesi talimatları verdiği tespit edildi.

EYLEM TALİMATINI VEREN İSİM BELİRLENDİ

MİT'in yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde, bahse konu faaliyetleri DAEŞ adına yürüten, DAEŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde üst düzey Türk Medya sorumlusu olan, Türkiye'den AF-PAK alanına örgüt unsuru aktarımını yöneten, DAEŞ medya organlarında Türkçe yayınlar gerçekleştiren, DAEŞ unsurlarına eylem talimatları veren şahsın, terörden arananlar listesinde "Turuncu" kategoride yer alan Abu Yasir AL TURKİ kod adlı Özgür ALTUN olduğu belirlendi.

NOKTA OPERASYON

MİT, yasadışı yollarla Türkiye'den Afganistan'a geçen Türk kökenli üst düzey DAEŞ mensubu terörist Abu Yasir'in Afganistan'da faaliyet gösterdiğini ve Pakistan'a geçmeyi planladığını öğrendi. Konuyla ilgili olarak bilgilendirilen ISI, MİT'e gerekli her türlü desteğin sağlanacağı güvencesini verdi ve Türkiye'nin düşmanının Pakistan'ın da düşmanı olduğunu vurgulandı. Daha sonra MİT ile eşgüdüm içinde gerçekleştirilen nokta operasyon ile ISI, Abu Yasir'i Pakistan-Afganistan sınırında yakalayarak Türkiye'ye sınır dışı edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Özgür Altun ifadesinde, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yönettiği, DAEŞ yayın organlarını yönettiği, İngilizce ve Türkçe yayınlar gerçekleştirdiği, dünya çapında insanları eylemlere teşvik ettiği, DAEŞ bünyesinde üst düzey Türk medya sorumlusu olduğu hususları ile birlikte ISKP'nin adam kazanma, lojistik ve finans faaliyetlerine ilişkin hususları aktardı.

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Son Dakika Güncel MİT, DAEŞ'in üst düzey yöneticisini Türkiye'ye getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • 199715:
    Eeee barıştıracaklar mı? Niye getirdiniz ki? Çöp getirilir mi? Pardon ya seneletce hapishanede bakarız, dışarıda alınöayan sağlık hizmeyini veririz, sonra yönetivilerimizin kuyruğundan tutanlar ne isterse ona göre muhatap alırız. Bir öyle bir böyle döneriz. 27 13 Yanıtla
  • Mehmet D.:
    Getirin Getirin nerde terörist varsa Getirin ülkeye sonrada bir af gelsin ülke teksasa dönsün 22 4 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Geçenler de geldi en üst yetkili c,başkanı ile görüşmeye şara mı ne 15 10 Yanıtla
  • osman şahin:
    SERBEST BIRAKMAK İÇİN GETİRİLMİŞTİR 20 4 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    ab avrupa üst düzey pkk lıları yakalayıp türkiyeye verirmiydi. 6 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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