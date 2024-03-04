MİT, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK\'nın gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir\'i etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. Silgir'in, 2011'den bu yana örgütün gençlik hareketi içinde yer aldığı ve 2021'den bu yana da Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

04.03.2024 10:01
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisindeki Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'in, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Terörist Silgir, MİT'in operasyonuyla, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün sözde gençlik hareketi içinde yer aldığı, 2011'den bu yana eylemlere katıldığı ve gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize ettiği belirlenen Silgir'in, 2021'den bu yana da Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MİT, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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