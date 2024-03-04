MİT, PKK/KCK\'nın gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir\'i etkisiz hale getirdi

Erciyes Kayak Merkezi'nde Adrenalin Tutkunları İçin Ottoman Pisti

Erciyes Kayak Merkezi'nin 3 bin 400 metresinde bulunan Ottoman Pisti, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Zorlu yolları, keskin virajları, dik yamaçları ve 8 kilometrelik uzunluğuyla dikkat çeken pist, kayak ve snowboard yapmak isteyenleri konuk ediyor. Pistin Türkiye'nin teleferikle çıkılan en yüksek noktası olduğunu belirten yetkililer, adrenalin tutkunlarını bu heyecan dolu deneyimi yaşamaya davet ediyor.