MİT, PKK/KCK\'nın sözde özel kuvvetler mensubunu etkisiz hale getirdi

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK sözde özel kuvvetler mensubu 'Berhudan Harun' kod adlı Murat Keleş'i, Irak'ın Hakurk kırsalında etkisiz hale getirdi.

MİT, hedef listesinde yer alan PKK/KCK sözde özel kuvvetler mensubu 'Berhudan Harun' kod adlı Murat Keleş'in yerini tespit etti. Irak'ta Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü belirlenen ve MİT'e hedef olmamak için uzun süredir saklanarak yaşadığı öğrenilen Keleş, gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

2005 yılından itibaren örgütsel faaliyetler içerisinde yer alan Murat Keleş, örgütün kırsal kadrolarına 2010 yılında katıldı. Van, Şırnak, Mardin kırsalında silahlı faaliyet gösterdi. Terör örgütünün sözde özel kuvvetler yapılanmasında yer alan Keleş, terör eylemleri gerçekleştirmek için İzmir ve Aydın gibi illerde çalışma yürüttü. PKK/KCK'lı Keleş, 2016'daki çukur, barikat olaylarında Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik roketatarlı saldırıya katıldı. Saldırıda 4 güvenlik görevlisi ağır yaralandı, özel harekat polisi Yaşar Yavaş şehit oldu. Terörist, 2016'daki terör eylemleri sonrasında Suriye'ye geçti. Örgüt içinde sözde sorumlu seviyede faaliyet göstermeye başladı. Suriye'de bulunduğu dönemde de Türkiye'deki metropolleri hedef almaya devam etti.