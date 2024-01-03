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Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından İslam Cehanfer, Irak'ın Süleymaniye kenti Pencevin kırsalında öldürüldü.

03.01.2024 - 11:15,  Güncelleme: 11:24
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'nin sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i, Irak'ın Süleymaniye kenti Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

YARALANAN TERÖRİSTLERİ TEDAVİ EDİYORDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştiren İran asıllı 'Berhudan Kelhor' kod adlı İslam Cehanfer, Irak'a kadar adım adım izlendi.

MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi

KIRSALDA ÖLDÜRÜLDÜ

MİT'in saha ajanları, YPG'nin sözde tabur sorumlusu İslam Cehanfer'in Irak'ın Süleymaniye kenti Pencevin kırsalında olduğunu tespit etti. Ardından Cehanfer'e yönelik operasyon kararı alındı. Operasyon için en uygun koşulların oluşması ile birlikte terörist Cehanfer, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK\'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
Kaynak: DHA
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