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MİT, PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından Abdulmutalip Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi. MİT, Doğruci'nin örgütün Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenlediğini tespit etti. Operasyon sonucunda Doğruci, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi. Teröristin daha önce İstanbul'da suç işlediği ve 2017'de Irak'a geçerek faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.

MİT, PKK\'nın uyuşturucu ticareti sorumlusunu etkisiz hale getirdi
02.01.2024 - 09:45,
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından Abdulmutalip Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci'nin, örgütün Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenlediğini belirledi.

Doğruci'nin, Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için terör örgütü PKK tarafından olarak özel olarak görevlendirdiğini tespit eden MİT, düzenlediği operasyonla, Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

Teröristin, geçmiş dönemde İstanbul'da "uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma" suçlarından yargılandığı, 2017'de Irak'a geçerek kırsalda faaliyet göstermeye başladığı belirlendi.

Kaynak: AA
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