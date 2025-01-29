MİT, PKK/YPG\'nin Sorumlusunu Ortaya Çıkardı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde Suriye yapılanması sorumlularından "Sözdar Afrin" kod adlı Şiraz Ömer'i Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in hedef listesinde yer alan Şiraz Ömer'in istihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin mali yapılanması içinde sözde yönetici olan ve MİT tarafından takibe alınan Ömer, Suriye'de Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.