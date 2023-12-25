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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. - Son Dakika
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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK\'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal\'ı Irak\'ın kuzeyindeki Süleymaniye\'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
25.12.2023 - 12:15,  Güncelleme: 12:17
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Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Ali Xebat kod Erdinç Bolcal'ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Ali Xebat kod Erdinç Bolcal'ı nokta operasyonla Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. Bolcal'ın, Irak'da, PKK tarafından Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen eylemlerde yer alacak teröristlere ideolojik ve askeri eğitimler verdiği öğrenildi.

MİT, örgütün üst düzey teröristlerini hedef alıyor

Ali Xebat kod Erdinç Bolcal, Irak Süleymaniye- Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK Şilan Guyi Akademisi sözde sorumlusuydu. Terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Erdinç Bolcal aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK'nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu. Uzun süre örgüt adına faaliyet yürüten terörist Bolcal, Kuzey Irak'a geçiş yaparak sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütmeye başladı. Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.

Eylem hazırlığı içerisindelerdi

MİT istihbarat ağı sayesinde Erdinç Bolcal'ın, Kerkük'teki Türk varlığına yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti. Türkiye'ye karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist Bolcal'ı sıkı takibe aldı. MİT, Bolcal ve beraberindeki örgüt mensuplarını nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. - ANKARA

Kaynak: AA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Kerkük, Irak, PKK, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. - Son Dakika
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