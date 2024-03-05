MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MOSSAD'a bilgi sızdıran 7 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MOSSAD'a bilgi sızdıran 7 kişiyi gözaltına aldı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MOSSAD\'a bilgi sızdıran 7 kişiyi gözaltına aldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, MOSSAD ile iletişim kurduğu tespit edilen eski kamu personeli Hamza Turhan Ayberk'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu ortaya çıktı.

05.03.2024 10:33
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, televizyonlarda sabah programlarına katılan, eski kamu personeli Hamza Turhan Ayberk olduğu ve MOSSAD'ın, Ayberk ile "Victoria" kod adlı ajanı aracılığıyla temasa geçtiği tespit edildi.

MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Ayberk'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirledi.

MOSSAD'a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğu tespit edilen Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu kişi ve şirketler hakkında bilgi derlediği anlaşıldı.

Gizli haberleşme uygulamaları kullandı

Yapılacak işlerle ilgili Belgrad'da 2019'da, MOSSAD'dan eğitim aldığı öğrenilen Ayberk, İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.

Hamza Turhan Ayberk, MOSSAD'ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldı.

Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunan Ayberk'in, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MOSSAD'a bilgi sızdıran 7 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

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