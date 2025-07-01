Mizah Dergisi Karikatürü Nedeniyle 3 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıkça, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve karikatürün sahibi Doğan Pehlivan gözaltına alındı.

İmtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün ile yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yurt dışında olduğu belirlenirken, müessese müdürü Ali Yavuz'u yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.