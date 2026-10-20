MKE'nin yeni üretim yatırımları 155 mm obüs mühimmatı kapasitesini 54 kat artıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MKE'nin yeni üretim yatırımları 155 mm obüs mühimmatı kapasitesini 54 kat artıracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MKE\'nin yeni üretim yatırımları 155 mm obüs mühimmatı kapasitesini 54 kat artıracak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE, 155 mm obüs mühimmatı üretim kapasitesini yeni üretim altyapısı yatırımlarıyla 54 kat artırmayı planlıyor. Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun'daki yatırımın bu yıl tamamlanması beklenirken, artışın TSK ihtiyaçlarına ve tedarik güvenliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), yeni üretim altyapısı yatırımlarıyla 155 mm obüs mühimmatı üretim kapasitesini 54 kat artıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; MKE'nin yatırım hamlesinin önemli başlıklarından birini oluşturan 155 mm obüs mühimmatları, modern harp sahasında topçu birliklerinin ateş gücünü destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'yla birlikte dünya genelinde artan mühimmat ihtiyacı, bu alandaki üretim kapasitesinin önemini daha da artırıyor. Silah sistemleri MKE tarafından üretilen FIRTINA, PANTER, GÜRHAN ve ATTİLA obüsleri başta olmak üzere farklı topçu sistemlerinde kullanılan 155 mm mühimmatlar, uzun menzilli ateş desteği sağlıyor. Kapasite artışıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin mühimmat ihtiyaçlarının karşılanmasına ve Türkiye'nin stratejik tedarik güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. MKE'nin 155 mm mühimmat ürün ailesinde yüksek infilaklı tahrip, uzun menzilli ve eğitim amaçlı olmak üzere 7 farklı model bulunuyor. Farklı menzil ve kullanım özelliklerine sahip bu mühimmatlar, operasyonel görevlerden personelin atış eğitimlerine kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun başta olmak üzere farklı üretim merkezlerinde yürütülen yatırım hamlesinin bu yıl içerisinde tamamlanması ve üretim kapasitesinin 54 kat artması bekleniyor. MKE, bu yatırımlarla mühimmat üretim altyapısını güçlendirerek yerli ve milli üretim kabiliyetlerini daha ileri taşınmasını hedefliyor.

Kaynak: DHA
KırıkkaleKırşehirEkonomiSamsunGüncelTSKMKESon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı
Şamil Tayyar’dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın Şamil Tayyar'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
12:10
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:40
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
11:28
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
11:26
Üsküdar’ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 12:44:07. #.0.2#
SON DAKİKA: MKE'nin yeni üretim yatırımları 155 mm obüs mühimmatı kapasitesini 54 kat artıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei