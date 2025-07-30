Mobil Kur\'an Kursu Adıyaman\'da Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca hayata geçirilen gezici mobil Kur'an kursu tırı Adıyaman'da çocuklarla buluştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projeyle, camileri yıkılan mahallelerdeki çocuklara geçici ancak kapsamlı bir dini eğitim ortamı sunulması hedefleniyor.

Mobil Kur'an kursu olarak hizmet veren ve sınıf ortamına dönüştürülmüş bir eğitim tırında, Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık bir ay boyunca deprem bölgesini gezecek olan mobil kursun ilk durağı Malatya olurken, ikinci durağı ise Adıyaman oldu.

Proje kapsamında Adıyaman'da 5 gün boyunca çeşitli noktalarda çocuklarla buluşulacak.

Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk olarak merkeze bağlı Kuyulu Köyü'nde faaliyete başladıklarını söyledi.

Çocukların keyifli vakit geçirdiğini kaydeden Sevil, "Özellikle deprem bölgelerinde camilerin yıkılmasıyla eksik kalan eğitimi mobil sistemle tamamlamak amacıyla başlatıldı. Çocuklarla dolu dolu vakit geçiriyoruz. Sonrasında şehir merkezinde belirlenen diğer noktalarda olacağız." dedi.