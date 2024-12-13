Modi'den IMEEC Vurgusu

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede, "bölgesel bağlantı" için Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun (IMEEC) hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Modi, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi için atılacak adımlar ile İMEEC projesi ele alındı.

Modi görüşmede, "bölgesel bağlantı ve refahı geliştirecek tarihi bir girişim" olarak tanımladığı IMEEC projesinin uygulanmaya başlanmasına vurgu yaptı.

Öte yandan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile mevkidaşı Al Nahyan, 4. Hindistan-BAE Stratejik Diyaloğu'na eş başkanlık yaptı.

Jaishankar, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelecek vaat eden alanlar ve temel çıkarlara ilişkin çok verimli bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.

Hindistan, ABD, Suudi Arabistan, BAE, İsrail, Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği (AB) arasında çok uluslu demir yolu ve denizcilik projesi olan IMEEC, ülkeler arası ticareti geliştirmek, enerji kaynağı sağlamak ve dijital bağlantıyı ilerletmek için Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa arasında bağlantı sağlamayı amaçlıyor.