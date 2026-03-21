Modi'den İran ile Deniz Güvenliği Vurgusu

21.03.2026 15:38
Hindistan Başbakanı Modi, İran ile deniz ulaşım güvenliğini ve bölgesel istikrarı savundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, deniz ulaşımının güvenliğinin korunmasının önemini vurguladı.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bölgedeki kritik altyapılara yönelik saldırıları kınayan Modi, bu tür eylemlerin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini ve küresel tedarik zincirlerini aksattığını ifade etti.

Modi, deniz yollarında seyrüsefer serbestisinin korunması, ticaret yollarının açık olmasının ve güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

İran'daki Hindistan vatandaşlarının güvenliği konusunda Tahran yönetiminin desteğini takdir ettiğini belirten Modi, bu işbirliğinin sürmesini temenni etti.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD-İsrail ve müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

Kaynak: AA

